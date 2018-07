ANS entra com recurso para manter suspensão de planos

A FenaSaúde representa 17 operadoras de planos de saúde, das quais quatro eram punidos pela ANS. A ordem judicial beneficiou essas empresas, mas, se não for derrubada, todo o cálculo para as demais operadoras terá de ser refeito, porque o resultado é obtido por comparação entre as operadoras. A entidade espera derrubar a liminar para que a proibição da venda de novos planos entre em vigor ainda nesta sexta-feira. "A ANS respeita decisões judiciais, no entanto mantém a convicção da excelência do processo de análise do monitoramento e de que o papel da Agência é essencial na regulação do setor", afirma o órgão, em texto sobre o recurso apresentado nesta quinta-feira.