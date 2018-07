ANS fará avaliação trimestral de planos de saúde

Para avaliar as empresas, a ANS levará em conta reclamações dos usuários sobre temas como acesso, cobertura e prazos máximos de atendimento. A operadora do plano de saúde deverá acessar os resultados de sua avaliação no site da ANS, o que já será considerado como notificação. A ANS, se desejar, poderá notificar a empresa por outros meios de comunicação, em especial pelos Correios, explica a instrução normativa.

As punições às empresas que descumprirem as exigências da ANS vão de decretação de regime especial de direção técnica, com afastamento de dirigentes, a suspensão da comercialização de serviços, medidas que já vêm sendo tomadas pelo Ministério da Saúde e a ANS desde o ano passado. Em janeiro, foi suspensa a venda de 225 planos, administrados por 28 operadoras. A punição, válida até março, ocorreu porque as empresas não cumpriram os prazos máximos de atendimento para consultas, exames e cirurgias.