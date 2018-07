ANS: Grupo discutirá cobrança para acompanhar parto A Agência Nacional de Saúde Suplementar vai criar um grupo de trabalho para discutir o parecer do Conselho Federal de Medicina permitindo que obstetras de planos de saúde cobrem um "extra" pelo acompanhamento do parto normal. O assunto deverá ser discutido por representantes do setor, órgãos de defesa do consumidor e entidades médicas.