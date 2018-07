ANS lança Guia Prático sobre Planos de Saúde

Além de descrever o papel da ANS e suas atribuições, o guia traz um passo a passo com orientações para contratação de um plano, com exemplos sobre os vários tipos de produtos oferecidos pelas operadoras.

A publicação ressalta a importância de se informar sobre a rede credenciada de profissionais, laboratórios, clínicas e hospitais, além de apresentar dicas sobre os valores diferenciados conforme a idade do contratante. O guia aborda os direitos quanto à cobertura mínima obrigatória de acordo com o tipo de plano e as acomodações (apartamento ou enfermaria) e a área geográfica de cobertura (municipal, estadual, regional ou nacional).

Dúvidas frequentes sobre situações que podem ocorrer com os clientes, como prazos máximos para consultas, exames ou internações, também são esclarecidas na publicação. Outro destaque são os reajustes de preços para cada tipo de plano, a portabilidade das carências para outra operadora e um glossário com os termos mais usados pelo setor. A publicação traz ainda os canais de relacionamento que os consumidores podem utilizar para entrar em contato com a agência reguladora, como telefones e sites. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.