ANS poderá punir obstetras que cobrarem taxa extra A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) afirmou nesta quinta-feira que os obstetras que cobrarem taxa extra para realização de parto normal podem ser descredenciados dos planos de saúde, e as operadoras poderão receber multa de até R$ 100 mil reais pela prática indevida. No início do mês, um grupo técnico reuniu-se para analisar o parecer emitido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), no qual afirmava que a prática da cobrança não fere a ética médica.