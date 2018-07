ANS propõe fim de carência na troca de plano de saúde Depois de quatro anos de promessas, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou ontem proposta para que usuários de convênios médicos possam mudar de plano sem ter de cumprir novas carências - limitações de atendimento médico para quem ingressa no setor de saúde suplementar. Atualmente, a carência é de até 300 dias para parto, de até 180 dias para outros casos e de 24 horas para emergências. A proposta da ANS, assinada pelo diretor-presidente da agência, Fausto Pereira dos Santos, foi colocada ontem em consulta pública e estará aberta a sugestões durante os próximos 25 dias, até o dia 17 de outubro. Se não houver modificações, a ANS pretende publicar a regulamentação até dezembro. A idéia é que a migração de operadora com a manutenção da carência vigore a partir de março de 2009. Embora seja considerada um estímulo à concorrência do mercado e à melhoria da qualidade dos serviços pela ANS, a medida só vai beneficiar 15,8% dos quase 40 milhões de usuários de planos de assistência médica com ou sem odontologia do País. Isso porque a norma em discussão valerá apenas para os contratos individuais ou familiares ?novos?, assinados após 1º de janeiro de 1999 ou adaptados à lei do setor, criada em 1998. A proposta da ANS também define que os segurados só poderão ter o direito à chamada ?mobilidade com portabilidade? de carências depois de permanecerem pelo menos dois anos no plano. No caso de pessoas com doenças preexistentes, o prazo de permanência é estendido para três anos. Além disso, o novo plano que o usuário escolher terá de ter preço igual ou inferior ao anterior e também ter características semelhantes ao antigo, como mesma área de abrangência. As informações são do Jornal da Tarde.