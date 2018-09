ANS propõe portabilidade para plano coletivo por adesão

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) propôs ontem que os beneficiários de planos de saúde coletivos por adesão - aqueles vinculados a sindicatos, associações e conselhos profissionais - tenham direito à portabilidade. Isso significa que eles poderiam mudar de convênio médico sem ter de cumprir novas carências (prazo em que certos atendimentos não são cobertos).

As mudanças, se aprovadas, só valerão para os planos assinados a partir de 1999, quando passou a valer a lei atual do setor. A portabilidade visa a aumentar a concorrência, dando mais alternativas ao consumidor insatisfeito.

O prazo para que toda a sociedade apresente sugestões à proposta da agência vence em 30 dias. As mudanças, confirmadas ontem pela ANS, foram antecipadas pelo Jornal da Tarde em junho deste ano.

As alterações ocorrem depois da baixa adesão à portabilidade, instituída em abril de 2009 pelo órgão regulador dos planos. Um dos principais limitadores do benefício, na época, foi o fato de a agência só ter liberado a portabilidade para quem tinha plano individual - a minoria do mercado. Os coletivos empresariais, a maioria do mercado, porém, continuam fora do benefício.

Outra proposta é que pessoas que façam parte de planos de saúde que fecharam e que não foram repassados para outras operadoras possam ser recebidos pelas empresas sem novas carências. E o prazo para exercer a portabilidade a partir do mês de aniversário do contrato foi reduzido de dois para quatro meses. "O judiciário já vinha garantindo a portabilidade para planos coletivos por adesão, é positivo", avaliou a advogada Renata Vilhena. "O problema é que há poucas operadoras que trabalham com esse tipo de plano".

Retrato

5,1 milhões de pessoas têm planos coletivos por adesão assinados após 1999 no País