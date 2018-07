ANS publica nova regra para plano de saúde no DOU

Pela medida, as empresas têm até 48 horas para informar as razões da recusa. Isso pode ser feito por carta ou por meio eletrônico, "com linguagem clara e adequada", destaca a resolução. Se a empresa não cumprir o prazo e as condições estabelecidas pela ANS, poderá sofrer multa de R$ 30 mil. A regra vale para procedimentos eletivos. Atendimento de urgência e emergência não podem ser negados. A íntegra da medida está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira.