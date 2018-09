ANS publica reajuste de até 5,48% em planos de saúde A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou hoje, no Diário Oficial da União, decisão que autoriza o índice de reajuste máximo de 5,48% para os planos de saúde contratados a partir de 1999, os chamados planos novos. A vigência do reajuste é de 1º de maio de 2008 a 30 de abril de 2009. A decisão já tinha sido anunciada na quarta-feira e foi publicada hoje. O reajuste incide sobre cerca de 6,2 milhões de consumidores, ou seja, 12,9% do total de 48,2 milhões de beneficiários de planos de saúde no Brasil. Os planos só poderão ser reajustados de acordo com a data de aniversário de cada contrato. Será permitida retroatividade máxima de dois meses. A relação dos reajustes autorizados está disponível na página da ANS (www.ans.gov.br) e é atualizada permanentemente.