ANS repassa R$ 76 mi de planos para Saúde A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que regula os planos de saúde no País, anunciou ontem o repasse de R$ 76,1 milhões ao Ministério da Saúde. Enviado na sexta-feira, o dinheiro foi arrecadado como ressarcimento de internações hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS) ocorridas nos últimos dois anos. Trata-se do primeiro repasse direto ao Fundo Nacional de Saúde.