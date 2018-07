ANS suspende vendas de 123 planos de saúde

Segundo a ANS, em contrapartida, estão sendo autorizadas, também a partir do sábado, as reativações de 104 planos de 34 operadoras, que estavam suspensas, mas comprovaram melhoria no atendimento.

Desde o início do programa de monitoramento do atendimento da ANS, que começou em 2011, já foram suspensas as vendas de 991 planos de 141 operadoras.

A lista de empresas com planos foi disponibilizada em: http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/contratacao-e-troca-de-plano/1748-planos-suspensos

(Por Leonardo Goy)