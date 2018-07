ANS veta 28 operadoras de comercializarem 225 planos

A medida foi adotada para empresas reincidentes. Os prazos máximos para atendimento estão definidos numa resolução da agência de 2011 e desde ano passado são fiscalizados trimestralmente. Esta é a terceira lista feita pela ANS. Em julho, 37 operadoras foram proibidas de vender 268 planos. Em outubro, o congelamento atingiu 301 planos, administrados por 38 operadoras.

Além do bloqueio de vendas, as empresas que não atendem à demanda estão sujeitas a multas - de R$ 80 mil a R$ 100 mil. Depois de a resolução completar um ano, empresas reincidentes poderão ser submetidas à direção técnica - uma espécie de intervenção que prevê, entre as medidas, o afastamento dos dirigentes.