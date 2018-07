"Eu ia da escola direto para o cursinho e ficava até as 22h ou 23h. Estou tenso, mas acredito na minha capacidade", diz ele, que fez cursinho no contraturno para concorrer a uma vaga em Relações Internacionais - de preferência na Unifesp. "Se passar fora de São Paulo, só vou se conseguir auxílio estudantil." Castro faz parte do 1,5 milhão de concluintes inscritos no exame.