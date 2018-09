Antártida causa 10% do aumento no nível do mar

Cerca de 10% do aumento no nível do mar foi causado pelo derretimento do gelo na região ocidental da Antártida, segundo cientistas britânicos que identificaram a geleira da Ilha Pine como fonte principal do fenômeno. É o que mostra estudo na Nature Geoscience.

Os pesquisadores usaram um veículo submarino não tripulado para chegar até a base do gelo flutuante e fizeram medições submarinas, que revelaram uma base submarina de dimensão entre 300 e 400 metros. No entanto, nas últimas décadas a geleira se separou da base, segundo o estudo. Isso permitiu que águas quentes oceânicas profundas pudessem fluir sobre a crista submarina e ficassem sob a camada de gelo. Essas águas quentes, descobertas sob o gelo flutuante, estão derretendo a geleira. /