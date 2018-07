Antártida registrou frio recorde em 2010, dizem cientistas

Os cientistas fizeram a descoberta ao analisar 32 anos de temperaturas da superfície global registradas por satélites.

Eles descobriram que um cume no leste da Antártida contém bolsões de ar aprisionado que chegaram a 93 graus negativos em 10 de agosto de 2010, disseram pesquisadores em encontro da União Geofísica Americana, em San Francisco.

O recorde de baixa anterior era de menos 89,2 graus Celsius, registrado em 1983 na estação de pesquisa russa de Vostok, na Antártida Oriental, disse Ted Scambos, cientista chefe do Banco de Dados Nacional de Gelo e Neve dos EUA, no Colorado.

"Nós tínhamos a suspeita de que este cume da Antártida era susceptível a ser extremamente frio, e mais frio do que Vostok, porque é mais alto", disse Scambos em comunicado.

As temperaturas são cerca de 50 graus mais frias do que qualquer registro no Alasca ou na Sibéria.