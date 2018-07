Antecipação de venda de fatia na NBC acelera transformação da GE

A venda, que veio mais de um ano mais cedo do que o esperado, é a mais recente etapa na campanha do presidente-executivo, Jeff Immelt, para alterar o foco do maior conglomerado norte-americano de volta para suas raízes industriais.

A notícia elevou a ação da maior fabricante de turbinas elétricas e motores para jatos para uma alta de 3 por cento, seu maior nível desde outubro de 2008, quando a crise financeira ameaçava minar a companhia.

Numa teleconferência com analistas e investidores, Immelt enfatizou que vai manter o atual plano de alocação de capital da empresa, que inclui recompra de ações, aumento de dividendos e a perseguição de pequenas aquisições de tipicamente até 3 bilhões de dólares.

É uma mudança em relação ao que fez a GE em 2010 e 2011 com a primeira metade do dinheiro que levantou com a venda da NBC Universal à Comcast, quando embarcou numa onda de 12 bilhões de dólares em aquisições para impulsionar sua presença no setor energético.

"Isso permite que a GE concentre-se completamente em suas operações industriais", disse o gestor associado de portfólio do Gabelli Equity Trust, Zahid Siddique, que é acionista da GE, embora tenha acrescentado que não ficaria surpreso se a empresa usasse parte dos recursos captados para expandir sua presença no setor minerador, uma indústria que já foi chamada por executivos da GE de atraente.

O analista Steven Winoker, do Bernstein Research, destacou que mesmo com o plano da GE de recomprar 10 bilhões de dólares em ações neste ano, a companhia pode ter até 15 bilhões de dólares para usar em aquisições.

O programa de recompra deste ano deve reduzir o total de ações da empresa para abaixo de 10 bilhões, disse o vice-presidente de Finanças, Keith Sherin. A GE atualmente tem 10,49 bilhões de ações em circulação, de acordo com dados da Reuters.

A GE disse que vai pagar 3,2 bilhões de dólares em impostos em dinheiro sobre os recursos captados com o acordo.