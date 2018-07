Antena causou explosão em Santo André, diz polícia A Polícia Civil chegou à conclusão de que a queda de uma antena de televisão foi a real causa da explosão que devastou um quarteirão de Santo André, na região do ABC, e resultou na morte de duas pessoas. A antena ficava na laje da loja de fogos de artifício e estava sendo consertada pelo proprietário do imóvel, Sandro Luiz Castellani, e um vizinho. A versão foi informada ontem por Castellani e corroborada por pelo menos mais três depoimentos do inquérito policial.