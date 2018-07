Antes da Fuvest, candidatos disputam sombra em SP

A família da estudante Sarah Yoshida Arns, de 17 anos, chegou por volta das 11 horas e conseguiu ficar em uma das mesas. Ela e a mãe, a engenheira agrônoma Karla Yoshida Arns, de 48 anos, vieram de Brasília para que a jovem fizesse a prova. Com o objetivo de cursar Nutrição na USP, a jovem, que está no 3º ano do ensino médio, presta também vestibular para a Universidade de Brasília (UnB), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Para se preparar para a Fuvest, Sarah usou o treinamento para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que dá acesso a maioria das instituições federais de ensino superior. "A prova da Fuvest é parecida com o Enem. Estudando para um, me preparei para o outro também, complementando com questões de provas anteriores (da Fuvest)", conta.

As duas estavam acompanhadas da avó e do tio da menina. A expectativa da família é grande para o bom desempenho da jovem. A avó, a aposentada Nazareth de Abtru Yoshida, de 76 anos, se preocupou com os lanches e a água da candidata. Já o tio, o professor Carlyle Yoshida, de 49 anos, comprou canetas extras assim que chegou em frente ao local de prova.

Para evitar atrasos, Sarah e a mãe saíram do Distrito Federal nesse sábado, 29. "Nós enfrentamos atrasos no voo. O aeroporto ficou fechado e só embarcamos 4 horas depois. Ainda bem que nos planejamos para chegar antes", conta a mãe. Ela diz que a família já se prepara para deslocar para outros Estados em época de vestibular. "Tenho uma filha mais velha que a Sarah que também passou por isso. A gente já se prepara", diz a mãe.