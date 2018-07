Antes da queda em PE, piloto de avião relatou problemas

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave de pequeno porte da Noar Linhas Áreas deixou o Aeroporto Internacional dos Guararapes (PE) às 6h51 com destino a Natal (RN). A aeronave foi encontrada por volta das 7 horas e, cerca de 30 minutos depois, equipes dos bombeiros faziam o resfriamento da estrutura do avião. No horário, a corporação também aguardava a chegada do Instituto Médico Legal (IML).

A assessoria da empresa não foi localizada para comentar o caso. A causa do acidente será investigada.