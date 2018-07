Antes de assumir Anac, major passará por sabatina O governo publicou hoje no Diário Oficial da União mensagem ao Senado, encaminhando o nome do major-brigadeiro do Ar, Allemander Jesus Pereira Filho, para o cargo de diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Allemander terá que ser sabatinado, no Senado, antes de assumir o cargo. Hoje na reserva, o major-brigadeiro tem 25 anos de experiência no antigo Departamento de Aviação Civil, órgão que antecedeu a Anac. O militar foi indicado na última quinta-feira pelo ministro da Defesa, Nelson Jobim. Velozo, o ex-diretor, renunciou ao cargo no último dia 28, alegando problemas pessoais e familiares e porque não estava conseguindo alcançar os resultados que desejava.