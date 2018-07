Antes de Dorothy

Oz engana seu melhor amigo e faz números de mágica tão toscos que revoltam a plateia. Perto de ser linchado pelos colegas de circo, o rapaz troca elogios com sua assistente e depois com a namorada. Faz juras de amor, beija todas e foge rindo em um balão.

Vítima de um furacão, o trambiqueiro chega a uma terra na qual é confundido com o salvador de uma profecia, um sujeito capaz de derrotar a bruxa do mal e os seres malignos.

Sem jeito de se livrar da trapalhada, ele resolve tirar proveito da situação. E tem sorte: com mais um truque, por exemplo, salva o macaco de um leão e conquista a fidelidade do primata.

Brilhante, Oz é um filme forte, capaz de assustar corvos, sobre um homem de coração indeciso e exclusivo para crianças corajosas. Fernanda Araujo

Coerente com o apelo estético do filme de 1939 protagonizado por Judy Garland, Oz: Mágico e Poderoso tem um 3D exemplar, com incrível uso de cores e preto e branco. Os créditos e a trilha de Danny Elfman encantam, assim como as várias conexões com 'O Mágico de Oz'. Elementos impressionantes para crianças, mas talvez perceptíveis somente para mais velhos.

Fãs do cineasta Sam Raimi preferem associá-lo aos três filmes da série cult de terror 'Uma Noite Alucinante' em vez da trilogia 'Homem-Aranha', estrelada por Tobey Maguire. Os vários elementos que compõem o estilo trash do diretor do novo 'Oz' afloram em muitos momentos neste filme que é o prólogo do clássico dirigido por Victor Fleming.

Movimentos bruscos de câmera e foco em aspectos grosseiros da fisionomia de vilões são incondicionais às produções de Raimi e a tradição é respeitada. Acredite: mesmo no universo fantástico e colorido de 'Oz' você vai dar alguns pulos de susto. Ramon Vitral