Antes de matar aluno, dupla circulou 1 hora pela USP

A polícia divulgou imagens dos suspeitos, filmados por uma câmera da faculdade. Minutos antes do crime, eles tentaram abordar outro aluno no ponto de ônibus na frente da faculdade. Esse estudante se transformou na principal testemunha do caso. Segundo o delegado Maurício Guimarães Soares, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), um dos suspeitos o abordou no ponto com "perguntas estranhas".

Na avaliação da polícia, os criminosos estavam à procura de vítimas. "São dois indivíduos que não são do ambiente estudantil. Estavam à caça para cometer delitos", disse o delegado Jorge Carlos Carrasco, diretor do DHPP. "Não descartamos nenhuma hipótese, mas tudo leva a crer que se tratou de tentativa de roubo", afirma Carrasco. A polícia está fazendo buscas na região. De janeiro até agora, ocorreram oito roubos de veículos na Cidade Universitária. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.