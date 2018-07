Antes de matar marido, Elize denunciou ameaças à PM A bacharel em Direito Elize Araújo Kitano Matsunaga ligou para o 190 em 24 de abril deste ano, 25 dias antes de matar e esquartejar o marido, o executivo Marcos Kitano Matsunaga. Na ligação, Elize relatou à PM que sofria ameaças, que o marido havia saído de casa e perguntou se poderia trocar a fechadura. "Isso prova que aquele mar de rosas que ela vivia, como diz a acusação, não é verdadeiro. Ela foi torturada por seis meses", disse o advogado de defesa, Luciano Santoro. Nova audiência do caso ocorre nesta terça-feira. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.