Antes de viajar Comprar passagens aéreas, tirar passaporte e comprar moeda estrangeira - não é por acaso que você está próximo do aeroporto internacional de São Paulo. Isso chama-se conveniência, um dos maiores trunfos do Guarulhos. E não é só isso. Enquanto você resolve todas as burocracias pré-viagem, seus filhos podem se divertir nos 10 mil m² do parque NeoGeo, onde é possível, entre outras 200 atrações, jogar uma partida de boliche e andar no carrossel. A novidade do shopping é a abertura de um restaurante da rede Outback, em junho. É uma alternativa à praça de alimentação que, apesar de ganhar pontos pela variedade, fica ao lado do parque de diversões - ou seja, barulho na certa.