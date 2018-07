Antes de visita ao Brasil, papa Francisco vira máscara no Rio

Os criadores da máscara esperam um sucesso de venda devido ao carisma do argentino Jorge Bergoglio, eleito em março depois da renúncia de Bento 16.

A fábrica localizada em São Gonçalo, que ficou famosa pelo sucesso de máscaras de personalidades como Ronaldinho, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, lançou um novo modelo representando o papa para ser vendido em lojas do Rio antes da visita do pontífice.

Inicialmente, serão colocadas à venda apenas 120 máscaras do papa, mas a expectativa dos fabricantes é por "uma multidão de papas Francisco nas ruas no momento que ele chegar aqui ao Rio de Janeiro", disse o espanhol Albert Paris, diretor comercial da fábrica.

"O papa é bem carismático, bem humilde, bem mais próximo do povo, uma pessoa já adaptada à atualidade mundial, então esse foi o motivo principal pelo qual a gente decidiu fazer a máscara", afirmou.

"Acreditamos que a máscara vai ter uma aceitação boa nesse evento que vai acontecer com a chegada do papa."

O papa Francisco virá ao Rio para participar da Jornada Mundial da Juventude, que acontece de 23 a 28 de julho. O papa disse à presidente Dilma Rousseff no Vaticano, logo após assumir o pontificado, em março, que pode estender a viagem ao Brasil para incluir uma visita a Aparecida (SP), onde fica a Basílica de Nossa Senhora Aparecida.

