Antes fracassada, escola é vista como um caso de sucesso

Se hoje é um bom exemplo - nos últimos dois anos, suas notas superam 90% das escolas do Estado norte-americano de Massachusetts -, a situação era bem diferente há dez anos. Segundo dados da escola, apenas 25% dos estudantes eram aprovados nos exames estaduais e um em cada três alunos acabava abandonando a escola.

Para coordenar toda a estrutura da instituição, a administração do colégio foi dividida entre um diretor principal e mais quatro assistentes - cada um é responsável por um quarto da escola, que tem 4.100 alunos.

O projeto de reforma da Brockton High School foi incluído no relatório "Como escolas de ensino médio podem se tornar exemplares" (How High Schools Become Exemplary), do pesquisador de Harvard Ronald Ferguson.

