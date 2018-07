Antes que esfrie ou que esquente? Blu Gelateria. Além dos bolinhos quentes, petit gâteau ou brownie servidos com chantilly, nutella e uma bola de sorvete, a casa aposta no panino, um brioche leve e macio recheado com sorvete e calda à escolha do cliente (foto, R$ 15, cada). Al. dos Arapanés, 925, Moema, 3205-3010