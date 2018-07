Antes tarde... Vencedor do prêmio de Melhor Filme no Festival de Brasília de 2011, Hoje traz Denise Fraga (foto) no papel de uma ex-militante política que recebe uma gorda indenização do Governo pelo desaparecimento de seu marido durante a Ditadura. A direção é de Tata Amaral, de 'Antônia - O Filme' (2006) e 'Através da Janela' (2000). Pág. 45