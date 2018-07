ANTF vai analisar por 15 dias revisão tarifária de ferrovias

As revisões promovidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) foram publicadas no Diário Oficial da União nesta segunda-feira e envolvem, além das concessionárias da ALL, vias como Estrada de Ferro Carajás, Estrada de Ferro Vitória a Minas e as operadas pela MRS Logística.

Em comunicado, a ANTF disse que as suas associadas "primam, acima de tudo, pela qualidade dos serviços que prestam" e disse reiterar "disposição para o diálogo constante com a agência reguladora, pois seu objetivo é assegurar a harmonia entre o interesse público, os clientes e as concessionárias".

"Para manter esse nível de eficiência, as concessionárias precisam garantir o equilíbrio financeiro de suas operações", disse a associação.

Também nesta segunda-feira, a ALL afirmou que a revisão das resultou numa redução de até 47 por cento no teto tarifário de três empresas do grupo.

Na semana passada, a ANTT havia informado que o teto das tarifas cairia, em média, 25 por cento, como parte da primeira revisão promovida pela agência sobre as concessionárias do setor .

(Por Fábio Couto)