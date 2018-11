Antibiótico de ouriço para combater infecções

Estudos em andamento mostram que uma proteína presente nos animais eliminou com maior eficiência bactérias como Escherichia coli e salmonela, entre outras, que causam infecções intestinais, renais e pulmonares.

Há 15 anos trabalhando com antibióticos, o pesquisador Octávio Franco, do Centro de Ciências Genômicas e Biotecnologia da UCB, coordena dois projetos que buscam o controle de doenças por meio de compostos extraídos de animais marinhos. No início dos estudos foram analisadas 30 espécies de invertebrados, mas foi o ouriço-do-mar que se mostrou mais eficiente.

"Foi um sucesso porque descobrimos uma coisa nova num organismo tipicamente nacional e que funciona muito bem" disse Franco. Os cientistas receberam exemplares de diversas espécies da costa brasileira e do Caribe para as pesquisas.

Obama quer mais visita a parques nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, lançou anteontem um programa para reestruturar a política de conservação ambiental e estimular os americanos a conhecer os parques e reservas naturais do país (foto). Segundo Obama, o crescimento da população americana e também dos níveis de poluição traz à tona a necessidade de um esforço conjunto para a conservação dos recursos naturais. "Mesmo em tempos de crise, é preciso ter visão de longo prazo para preservar nossa herança natural", disse Obama.

Parceria entre varejo e indústria recolhe lixo

O consumidor que adquirir uma geladeira ou fogão já pode dar um destino ambientalmente correto às embalagens de papelão e isopor. Uma parceria entre a empresa de eletrodomésticos Whirlpool (dona da marca Brastemp) e as redes do varejo Wal-Mart, Lojas Cybelar e Colombo permite que o mesmo caminhão que entrega o eletrodoméstico adquirido recolha as embalagens pós-consumo. No ano passado, 57 toneladas de papelão, plásticos e isopor foram recolhidas.

Canadá tem queda nas emissões de CO2

O Canadá registrou em 2008 a primeira queda nas emissões de gases de efeito estufa em mais de uma década. A redução nas emissões foi de 2,1% em relação ao ano anterior e está relacionada à diminuição da atividade econômica do país durante a crise mundial. Segundo o governo canadense, a queda também está ligada ao aumento dos investimentos em energia limpa.

Anistia Internacional critica química Dow

A Anistia Internacional (AI) acusou a indústria química Dow de tentar se eximir de sua responsabilidade no desastre de Bhopal, que ocorreu em 1984 na Índia. Segundo a ONG, o patrocínio da empresa para eventos como a corrida Run for Water não é suficiente para compensar os danos causados pelo acidente.