Antidepressivo genérico será vendido até fim de ação A disputa judicial sobre a permissão da venda de genéricos do antidepressivo Lexapro ganhou mais um capítulo anteontem. O desembargador João Batista Moreira, do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, decidiu que cópias do antidepressivo poderão permanecer no mercado até a decisão final do processo, proposto pela fabricante do Lexapro, a Lundbeck Brasil.