Antiga Sé terá o órgão mais moderno do Brasil

Do órgão de tubos português que aparece em quadros como a Sagração de D. Pedro I, de Debret, e que foi usado pelo Padre José Maurício Nunes Garcia, compositor sacro considerado o maior de todos, só sobrou a moldura. No segundo andar do prédio está sendo construído um novinho, prometido para ser o mais moderno da América Latina.

Vai custar R$ 1,9 milhão ao BNDES, que já bancara parte do restauro completo do templo católico em estilo rococó, a R$ 11 milhões. Desde a reabertura, em 2008, durante os festejos pelo bicentenário da chegada da Corte Real portuguesa ao Brasil, a Antiga Sé é uma das igrejas mais disputadas pelos cariocas para cerimônias de casamento.

Gigante

Pense em uma obra de engenharia. Uma equipe de cinco pessoas trabalha de segunda a sexta, oito horas por dia, para construir quatro mil tubos de madeira e metal (nos quais é produzido o som), foles revestidos de pele de carneiro e enormes caixas de madeiras nobres (cedro, mogno, freijó) para abrigar tudo isso.

O órgão, cuja estrutura, de 7 metros de altura, pesará 15 toneladas quando pronta, ficará no coro da igreja, sobre a entrada. Mas o organista poderá ser acompanhado pelos fiéis em qualquer outro ponto da nave, graças ao advento de um consolo móvel (peça onde ficam teclados e pedais). A transmissão de dados dos teclados para os tubos será eletrônica.

O trabalho começou há um ano. À frente, está o organeiro francês Daniel Birouste. Ele foi escolhido pela Associação de Amigos da Antiga Sé (Samas) por seu expertise: já construiu modelos semelhantes em igrejas e casas de espetáculos da França, Espanha, Suíça e Argentina, 23 no total, em 30 anos de profissão. Estudou cerca de 15 para ter o título de mestre organeiro, tradicional em um país que conta pelo menos dez mil órgãos de grandes dimensões.

Agora, transmite as técnicas da organologia a dois franceses e dois brasileiros, marceneiros e músicos, seus aprendizes. Em setembro, chegam mais quatro funcionários. A intenção é inaugurar em julho de 2013, coincidindo com a Jornada Mundial da Juventude no Rio, que terá a participação do papa Bento XVI.

"Não queríamos comprar o instrumento na Europa e trasladá-lo, mas transferir essa tecnologia para cá. Existem órgãos de tubos no Brasil, mas não temos a tradição de recuperá-los", explica o maestro Ricardo Tacuchian, coordenador musical da Samas.

Cupins e incêndio

O órgão de tubos não era ouvido desde os anos 1920. Foi quando se aposentou o modelo alemão que substituiu o original, este montado por um organeiro português trazido por d. João VI. Estava comido pelos cupins e prejudicado por um incêndio que lhe destruiu algumas partes.

Não houve quem desse jeito. Desde então, a música vinha de órgãos pequenos, quebra-galhos. "Estamos trazendo esse ofício de volta ao Rio. O último organeiro daqui foi (o alemão) Guilherme Berner, que morreu nos anos 50. Ele construiu órgãos para o Outeiro da Glória e o Mosteiro de São Bento", disse Birouste. Os dois órgãos citados estão em funcionamento, mas não chegam perto do que será o monumental órgão da Antiga Sé.

A acústica da igreja é considerada por especialistas perfeita para concertos. Uma programação cultural paralela à religiosa será desenhada, e não deverá contemplar só música sacra. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.