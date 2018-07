Antigo apoio à ''insanidade''

Em 1980, Lula e outros metalúrgicos presos com ele iniciaram o ato de "insanidade". A intenção era não se alimentar até que as negociações entre patrões e empregados fossem retomadas. Quatro dias depois, após uma visita do bispo D. Claudio Hummes, Lula e os companheiros desistiram do protesto.

Cinco anos depois da primeira "insanidade" de Lula, o Brasil saía de vez do regime ditatorial. Cuba continua na mesma até hoje. Não há registro de que Lula recorreu a greves de fome nos 17 anos que passaram do fim do regime militar até a sua eleição em 2002. Mas, em pelo menos duas ocasiões, apoiou mais atos de "insanidade".

Numa delas, em 1998, quando os sequestradores do empresário Abílio Diniz iniciaram uma greve de fome para forçar sua extradição do País. Apesar de condenados por crime comum - que de certa forma teve influência na primeira eleição presidencial disputada por Lula, em 1989 -, reivindicavam a condição de presos políticos.

Ficaram 46 dias em greve e contaram com a ajuda de Lula, que foi visitá-los no Hospital das Clínicas em São Paulo e fez gestões diretas com o presidente Fernando Henrique Cardoso. No caso dos sequestradores, a greve deu certo e eles foram extraditados para Chile e Argentina.

Em 2005, já presidente, Lula voltaria a se deparar com o "ato de insanidade". Mas desta vez contra seu governo. Em protesto contra as obras de transposição do Rio São Francisco, o bispo Luís Flávio Cappio iniciou um jejum que duraria 24 dias e o levaria para uma UTI. A posição de Lula na época não foi tão enfática como a de agora com os cubanos e chegou até a classificar o protesto como "ato de grandeza".

No início do protesto, Lula disse que a posição do bispo era compreensível. Pouco antes de o religioso anunciar o fim da greve de fome, Lula disse que, como cristão, considerava essa forma de protesto contrária aos princípios da Igreja e não pode ser acolhida por um governante.