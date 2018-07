Antigo. E velho Inaugurado em 1975, o Continental gaba-se de ser o segundo shopping mais antigo de São Paulo, o que pode ser notado pela falta de conservação (e revestimento) em alguns pisos, paredes e tetos. Mas há uma reforma em andamento mas que, assim como o cinema - fechado para obras em 2011 - não tem previsão de término. As únicas opções de lazer para os cerca de 26 mil frequentadores diários do shopping são o boliche e o New Play, que tem jogos eletrônicos, trenzinho e carrinho bate-bate para crianças e adolescentes. Para adultos, há a cursos de artesanato, teatro e programas de caminhada. Aos sábados, das 9h às 15h, acontece uma feira de vegetais 100% orgânicos.