Antigo Hotel Ca?d?oro pega fogo em SP O antigo Hotel Ca?d?oro, em obras no centro da capital paulista, pegou fogo hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu apenas no último andar do prédio, que fica na Rua Augusta, e não deixou vítimas. Parte do edifício está em processo de demolição. No futuro, abrigará um novo hotel e prédios residenciais e comerciais.