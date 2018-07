Antigos aliados em Fortaleza, PT e PSB disputarão 2o turno

Faltando apenas uma seção para ser apurada, Elmano lidera com 25,44 por cento dos votos válidos, enquanto Roberto Cláudio soma 23,32 por cento dos votos.

A surpresa do pleito foi o terceiro lugar para o candidato do PDT, Heitor Ferrer, com 20,97 por cento, bem à frente Moroni Torgan, do DEM, com 13,75 por cento.

A pesquisa de boca de urna do Ibope mostrava que o segundo turno seria disputado entre o petista e o socialista, mas colocava Torgan em terceiro lugar, com 18 por cento dos votos válidos.

PT e PSB, agora adversários, mantinham aliança na prefeitura desde o primeiro mandato da prefeita petista Luizianne Lins. Os dois partidos são aliados na gestão estadual, e o PSB faz parte da aliança do PT no governo federal desde a eleição de Lula em 2002.

O PSB só lançou Roberto Cláudio para concorrer contra o PT porque a costura em torno do nome do sucessor da prefeita Luizianne Lins não permitiu a manutenção do acordo.

Nessa semana, o governador do Ceará, Cid Gomes (PSB),disse à Reuters que a disputa contra o PT no segundo turno, porém, não teria interferência nas alianças nacional e estadual entre os dois partidos. Mas admitiu que sempre há pessoas do seu partido e do PT "querendo botar lenha na fogueira".

Já o vice-presidente nacional do PT, deputado José Guimarães (CE), disse à Reuters na semana passada que a disputa no segundo turno entre os dois aliados vai gerar "vários problemas".

