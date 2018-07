Antiquarius volta como Grill

Além do salão com 72 lugares, a casa paulistana tem uma área no segundo andar, com 25 lugares e varanda com teto retrátil, que poderá abrigar eventos. Quadros do acervo da família e uma parede pintada de laranja no fundo do salão são os únicos detalhes que remetem ao antigo Antiquarius.

O cardápio traz os clássicos do restaurante, preparados pelo chef Lucivaldo Andrade, que trabalhou no antigo Antiquarius de São Paulo por 17 anos. Bacalhau à lagareira e no forno podem ser servidos em porção inteira (320g, R$ 138) ou meia (180g, R$ 86). Mas há também novos pratos como o bacalhau com polvo e alcachofra (R$ 89). O menu traz ainda sugestões com peixes e frutos do mar, como o camarão da casa (R$ 126) e a cataplana de lulas (R$ 89).

Do grill, que inspirou o nome do restaurante, sairão cortes premium como entrecôte com purê de cará (R$ 99); prime rib (R$ 109); e costeleta de cordeiro (R$ 99).

O famoso couvert que conquistou prêmios pela fartura volta à cena com tudo a que tem direito: bolinho de bacalhau, rissoles, croquetes, pães, manteiga, patê e um queijo tipo serra da estrela feito por uma cooperativa de Macuco (Rio), com coalho português, e servido quente (R$ 23). Para finalizar, doces de ovos, com destaque para os célebres toucinho do céu e a encharcada de ovos (R$ 23).

Na carta de vinhos, assinada pelo sommelier Ernesto Arahata, 60% dos rótulos são portugueses.

"A partir de julho teremos também almoço executivo", diz Antonio Perico, filho do fundador do Antiquarius, Carlos Perico, que tem como sócio o empresário Walter Benvenuti.