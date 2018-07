Antitabagistas cobram votação de projeto Antitabagistas cobram a votação de um projeto que acaba com os fumódromos, de autoria do senador Tião Vianna (PT-AC), paralisado na Comissão de Assuntos Sociais da Casa. Segundo Monica Andreis, da Aliança de Combate ao Tabagismo, é aguardado também um posicionamento dos candidatos à Presidência. A reportagem não obteve resposta da campanha de Dilma Roussef (PT) - ela era ministra da Casa Civil quando projeto da Saúde para acabar com os fumódromos foi engavetado. A assessoria de José Serra (PSDB), que baniu os fumódromos em SP, disse que o tema é sua bandeira e o candidato vai se manifestar sobre ele. A campanha de Marina Silva (PV) não respondeu.