Antônio Andrade assumirá Agricultura; Moreira Franco vai para Aviação Civil--fonte O deputado Antônio Andrade (PMDB-MG) será nomeado ministro da Agricultura no lugar de Mendes Ribeiro (PMDB-RS), e o também peemedebista Moreira Franco deixará a Secretaria de Assuntos Estratégicos para assumir a Secretaria de Aviação Civil, no lugar de Wagner Bittencourt, disse à Reuters uma fonte do governo.