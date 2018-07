Antonio Candido dá aula em apoio à greve da USP

?A ação imediata é apenas um episódio, o importante são as redefinições a partir disso?, disse Antonio Candido. ?Atuem, exagerem, sejam justos e injustos. Aproximem a faculdade da realidade social. Essa é uma luta constante, para transformar a sociedade.? A greve começou no dia 5 de maio e reivindica aumento de 16%, a não implementação de cursos a distância e a saída da reitora. A polícia confrontou-se com estudantes no dia 9 de junho e seis pessoas saíram feridas.

Ontem, alunos em greve da USP invadiram o único restaurante em esquema de ?bandejão? que ainda funcionava na instituição e interromperam o trabalho dos funcionários. A catraca foi liberada e quem estava na fila pôde comer de graça, mas não foi permitida a entrada de outros estudantes depois da invasão. A comida que acabava também não era reposta e, em determinado momento, havia alunos comendo arroz e farofa.

O Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo e o Fórum das Seis (sindicatos de professores e funcionários de USP, Unicamp e Unesp) reuniram-se ontem. Segundo Carlos Magno, do Sindicato dos Funcionários da USP, a reunião serviu para as partes explicitarem as condições para a negociação. ?A reitoria disse que só tira a PM do câmpus se nós retirarmos o piquete, mas reafirmamos que o piquete é uma arma histórica dos trabalhadores?, disse. Nova reunião ocorre na segunda-feira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.