Antônio Lopes pega gancho de 30 dias Antônio Lopes foi punido com 30 dias de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O técnico do Atlético-PR se envolveu em confusão com o auxiliar Altermir Hausmann no jogo contra o Flamengo (derrota por 2 a 1), dia 31 de maio, na Arena da Baixada. Lopes foi expulso por questionar a arbitragem e registrou um boletim de ocorrência alegando ter sido agredido pelo assistente com um "encontrão". O treinador chamou Hausmann de "mau caráter".