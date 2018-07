Antonio Ramatis Rodrigues é eleito presidente da ViaVarejo

Ramatis Rodrigues substitui Raphael Klein, que ocupava a posição desde a associação entre Casas Bahia e Grupo Pão de Açúcar, em 2010. Klein passará a fazer parte do Conselho de Administração da companhia.

O novo presidente atua no Pão de Açúcar desde 2006 e foi diretor vice-presidente de estratégia comercial, marketing, supply chain e TI da empresa.

Em comunicado ao mercado, a ViaVarejo afirma que a indicação do novo presidente foi consenso entre os acionistas do Grupo Pão de Açúcar e da ViaVarejo, e que o movimento já estava previsto em acordo de acionistas de 2010.

A mudança ocorre em meio a notícias de que a família Klein, dona de 47 por cento da Via Varejo, estaria considerando formas de obter o controle da unidade e que teria se arrependido do acordo firmado com o então controlador do Pão de Açúcar Abilio Diniz para uma associação envolvendo Globex (dona do Ponto Frio) e Casas Bahia.

(Por Juliana Schincariol)