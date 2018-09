Antônio, um santo festejado e maltratado

Perto do Dia dos Namorados, festejado hoje, os castigos à imagem de Santo Antônio se intensificam. Tanto que este ano foi deflagrada uma campanha em prol do que ele pregava em vida: amor, altruísmo e caridade. "Não maltratem Santo Antônio" é a bandeira levantada por um dos especialistas na história desse santo no País, o estudioso Daniel Atalla. "Precisamos tratá-lo com mais carinho, amor e dedicação e, se possível, dedicar-lhe um relicário."

Os maus-tratos se popularizaram a partir de uma história contada no Nordeste brasileiro, segundo a qual uma jovem se apegou ao santo na esperança de arrumar um bom casamento. Por mais que ela orasse e fizesse as penitências, o pretendente não surgia. Um dia, revoltada, ela jogou a imagem do santo pela janela, atingindo um jovem que passava. Resultado: os dois se apaixonaram e se casaram. Nos flagelos ao santo, vale tudo: afogá-lo, amarrá-lo de ponta cabeça e tirar o Menino Jesus de seus braços, até o pretendente aparecer.

Os milagres não se restringem à área sentimental. "Ele é um santo guerreiro, da prosperidade, da proteção, recupera objetos perdidos, é ativador da riqueza", conta Atalla. O bispo auxiliar de São Paulo dom Joaquim Justino Carreira, da Região Episcopal Santana, concorda. "É um exemplo de fé, esperança e caridade para pessoas de todos os tempos." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.