Antônio: um santo milagreiro de muitas utilidades

Antônio atende prontamente os pedidos relacionados à prosperidade e riqueza, recupera objetos perdidos e concede proteção aos seus devotos. "É santo guerreiro, senhor da magia, da força e da coragem", atesta o esotérico Daniel Atalla, proprietário da Escola Esotérica Luz da Lua e um dos maiores especialistas no assunto.

Segundo Atalla, este ano, especificamente, a fama de "santo casamenteiro" estará em alta. "Isto porque se completam 780 anos de sua morte (ocorrida em 1231) e este é um número muito positivo, ligado às questões do coração", explica o esotérico. "De acordo com a numerologia, se somarmos 7 + 8 + 0, teremos um 15, e o 15 é justamente o número da paixão. E se formos além, a soma de 1 + 5 resulta em 6, o número da família, que traz a vibração do amor", complementa.

Como a fama de casamenteiro está, muitas vezes, aliada a práticas de "flagelos" à imagem de Santo Antônio, Atalla está encampando, pelo segundo ano consecutivo, o lema: "Não maltrate Santo Antônio". "Existem inúmeros meios e rituais para realizar pedidos a Santo Antônio e, infelizmente, a grande maioria consiste em ''judiar'' do santo". Ele ensina que é muito mais proveitoso agir de maneira a agradá-lo: "Se o Santo estiver feliz com a homenagem que a pessoa fez, certamente os pedidos serão atendidos com muito mais facilidade."

Doutor

Uma outra faceta não tão conhecida de Santo Antônio está relacionada à área de ensino. De acordo com Atalla, uma grande ocupação que Antônio teve em vida - e um de seus maiores dons - foi lecionar, atividade que iniciou por indicação pessoal de São Francisco de Assis. "Esse dom de ensinar rendeu-lhe o título de Doutor da Igreja, honra rara concedida apenas àqueles que contribuíram notoriamente com a doutrina Cristã", conta.

Se Santo Antônio é também poderoso no campo do ensino, neste ano, sua força estará ainda maior, destaca o esotérico. "O ano de 2011 é regido por Mercúrio, o planeta de maior velocidade do Sistema Solar, e esta característica está diretamente ligada ao pensamento e aos estudos, que serão amplamente favorecidos", diz. "E por estarmos numa época que antecede inúmeros vestibulares e concursos em todo o País, contar com a força de Santo Antônio nesta seara pode ser também uma excelente pedida."