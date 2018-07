Antropólogo Gilberto Velho morre no Rio Um dos cientistas sociais mais reconhecidos do País, o antropólogo Gilberto Velho, 66 anos, morreu na madrugada de ontem, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), enquanto dormia em seu apartamento em Ipanema, na zona sul do Rio. Ele já vinha apresentando outros problemas de saúde, como cardiopatia. O corpo do antropólogo será velado no Cemitério São João Batista, em Botafogo, onde será enterrado às 15h.