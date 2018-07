ANTT abre audiência para leilão da ponte Rio-Niterói, com taxa de retorno de 7,2% A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) abriu audiência pública para o edital do leilão de concessão da ponte Rio-Niterói, com duas opções de tarifa-teto para o pedágio, sendo a mais básica de 4,27 reais e a outra, que envolve mais obras, de 5,37 reais.