ANTT abre audiência pública sobre minuta do edital do trem-bala A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) abriu nesta quinta-feira Audiência Pública sobre as minutas do edital e do contrato de concessão do Trem de Alta Velocidade (TAV) entre Campinas (SP) e Rio de Janeiro (RJ), passando pela cidade de São Paulo, segundo comunicado divulgado no site da agência.