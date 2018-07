De acordo com a ANTT, o porcentual de ajuste nas passagens só será concedido após o término das negociações com as empresas permissionárias que operam as 2.652 linhas de longa distância no País. "Encontram-se em andamento os estudos para atualizar os custos do setor, manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e garantir tarifa mais justa ao usuário desse serviço", informa a nota do órgão regulador.