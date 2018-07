ANTT aprova reajuste de 11,11% em pedágio da Autopista Régis Bittencourt, da Arteris

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou reajuste de 11,11 por cento da tarifa básica de pedágio da Autopista Régis Bittencourt, concessionária da Arteris, que explora o trecho da rodovia BR-116 que liga São Paulo a Curitiba.

A decisão, publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União, estabelece que todas as praças de pedágio da empresa terão a tarifa básica reajustada, após arredondamento, de 1,80 para 2 reais a partir de zero hora de 29 de dezembro.

A Régis Bittencourt corta, no Estado de São Paulo, as cidades de Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, São Lourenço, Juquitiba, Miracatu, Juquiá, Registro, Pariquera-açu, Jacupiranga, Cajati e Barra do Turvo. No Paraná, a rodovia corta as cidades de Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Antonina, Colombo e Curitiba.