ANTT aprova rejustes de pedágio em rodovias da Arteris

Segundo a resolução publicada, a quinta revisão ordinária reduziu a tarifa básica de pedágio (TBP) de 1,31504 real para 1,28997 real, um corte de 1,9 por cento. Houve também aprovação da quinta revisão extraordinária da TBP, de 1,28997 real para 1,28452 real.

A ANTT também aprovou reajuste de 5,98 por cento, correspondente à variação do IPCA no período, para recomposição tarifária. Com isso, a TBP reajustada aprovada passou de 1,45551 para real para 1,74558 real, um acréscimo de 19,93 por cento.

(Por Alberto Alerigi Jr.)